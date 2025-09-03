В ЦБ подчеркнули, что Банк России на постоянной основе анализирует выполнение планов финансового оздоровления кредитных организаций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. По предварительным оценкам ЦБ, требования физических лиц - вкладчиков "Таврического банка" будут удовлетворены в полном объеме, в том числе за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур. Об этом говорится в сообщении в пресс-службе Банка России.

"Наши предварительные оценки показывают возможность удовлетворения требования физических лиц - вкладчиков банка "Таврический" (АО) в полном объеме, в том числе за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур. Операционные вопросы, связанные с отзывом лицензии банка "Таврический", Банк России решает в диалоге с санатором этого банка", - говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что Банк России на постоянной основе анализирует выполнение планов финансового оздоровления кредитных организаций, при необходимости вносит в них изменения, включая замену инвестора. Он также оставляет за собой право прекратить действие плана финансового оздоровления и отозвать лицензию у санируемой кредитной организации, если такое решение не создает риски для финансовой устойчивости банковского сектора, не приводит к существенным потерям для вкладчиков и позволяет уменьшить затраты ЦБ по сравнению со сценарием продолжения санации.

Ранее Банк России после санации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Таврический банк" из-за полной утраты банком собственного капитала. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в "Таврическом банке" застрахованы вклады порядка 57 тыс. физлиц и юрлиц, выплаты страхового возмещения составят 56,5 млрд рублей. Выплаты начнутся не позднее 17 сентября 2025 года. Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях до 10 млн рублей.

"Таврический банк" был основан в 1993 году в Санкт-Петербурге. Он стал испытывать проблемы с ликвидностью в декабре 2014 года после того, как частные вкладчики стали в массовом порядке забирать вклады. Было принято решение спасти банк, санатором выбрали банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. АСВ и ЦБ предоставили на санацию кредит в размере 28 млрд руб. сроком на 10 лет. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе России.