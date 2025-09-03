Планируется возведение шести новых объектов

МАЙКОП, 3 сентября. /ТАСС/. Наращивание производства фруктов и ягод на территории Адыгеи, в том числе при господдержке, потребует возведения шести новых современных плодохранилищ. Реализация этих проектов в ближайшие годы позволит увеличить объемы хранения до порядка 48 тыс. тонн, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обозначил садоводство, в том числе интенсивное, как перспективную отрасль, развитие которой стимулируется в рамках госпрограмм, индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На сегодняшний день в Адыгее функционируют десять плодохранилищ общей емкостью 27,6 тыс. тонн. Планируется возведение шести новых объемом 20 тыс. тонн", - сказали в министерстве.

Для этого предусмотрены меры поддержки прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (механизм "капексов", Capex), а также льготное кредитование агропромышленного комплекса, уточнили в ведомстве. Там же отметили, что создание сети современных плодохранилищ позволяет сохранять продукцию в товарном виде, обеспечивая ею покупателей в межсезонье. Объемы производства фруктов в Адыгее во многом покрывают потребность населения региона. Увеличение мощностей хранения в регионе позволит обеспечить достаточным объемом плодов в межсезонье не только население республики, но и жителей других регионов России.

В министерстве также рассказали, что площадь плодово-ягодных насаждений в республике составляет 6895 га. В этом году аграрии при господдержке планируют увеличить площади под фруктовыми садами на 400 га, из них более 250 га - сады интенсивного типа. В Адыгее выращивают такие сорта яблок, как флорина, айдаред, делишес, голдстар, гранни смит, голден, при этом фрукты реализуются как в республике, так и в других регионах. В основном, сады высаживаются в Майкопском и Гиагинском районах.

"По итогам 2024 года аграрии республики собрали 56,5 тыс. тонн плодов и ягод, это в 1,8 раза больше показателя 2023 года. В этом году в хозяйствах всех форм собственности валовый сбор прогнозируется в объеме не менее 55 тыс. тонн - с учетом весенних заморозков, совпавших с периодом бутонизации - цветения плодово - ягодных культур", - добавили в министерстве.

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор.