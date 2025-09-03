В график ввели 11 поездов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 40 поездов следуют с опозданием в связи с происшествием в Ростовской области в районе станции Кутейниково на участке Россошь - Лихая в ночь на 3 сентября, сообщили в РЖД.

"Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в районе станции Кутейниково на участке Россошь - Лихая в ночь на 3 сентября. Ввели в график 11 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием следует 47 поездов", - сказано в сообщении.

В холдинге уточнили, что максимальное время задержки составляет до 4 часов.

Там также добавили, что движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - отметили в "РЖД".