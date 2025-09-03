FT: туроператор TRVL подал в суд на компанию Ponant за отмену круиза для россиян

По данным газеты, французская компания приняла решение отменить путешествие из-за того, что платежным посредником между двумя сторонами выступила компания гражданина РФ Юрия Гугнина, которому в июне в США были предъявлены обвинения в отмывании денег через криптовалюту

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Туристический оператор TRVL, базирующийся в Дубае, подал иск против французской круизной компании Ponant из-за отмены полярного тура для россиян на судне, которое было арендовано у него за $8,5 млн. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на судебные документы.

По информации FT, французская компания приняла решение отменить путешествие из-за того, что платежным посредником между двумя сторонами выступила компания гражданина РФ Юрия Гугнина, которому в июне в США были предъявлены обвинения в отмывании денег через криптовалюту.

Из материалов дела следует, что Ponant не вернула компании TRVL, которая, как пишет издание, является российской, $5,8 млн из общей суммы затрат на аренду ледокола для переправы российских туристов с норвежского архипелага Шпицберген на Северный полюс. TRVL в свою очередь также требует более 7 миллионов евро (около $8,1 млн) в качестве возмещения ущерба и компенсации.

Согласно документам, Ponant расторгла контракт 2 июля. При этом TRVL утверждает, что выбор брокера был одобрен обеими сторонами.

В июне суд в США предъявил гражданину России Юрию Гугнину обвинения в отмывании более $500 млн через криптовалюту. В заявлении американского Минюста сообщалось, что Гугнин "мог использовать свою криптовалютную компанию Evita, чтобы проводить платежи на сумму более $500 млн через банки США и криптовалютные биржи". Всего россиянину предъявили обвинения по 22 пунктам. Ему вменяется в вину в том числе мошенничество с помощью электронных средств и участие в сговоре с целью обмана США. В случае признания виновным Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения.