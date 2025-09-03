Елена Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Елену Ягодкину, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.

"Освободить Ягодкину Елену Владимировну от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по ее просьбе", - говорится в документе.

На официальном сайте ведомства отмечается, что Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. "В период с 1997 года по 2011 год прошла путь от инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни до заместителя начальника управления - начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России", - отмечается на сайте.

Также с августа 2011 года Ягодкина занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, а с января 2018 года возглавила данное управление. С 13 сентября 2019 года назначена на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, отмечается в материалах.