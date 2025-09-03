Ведущими производителями макаронных изделий в области являются компании "Маревен фуд сэнтрал", "Байсад-кашира" и "Доширак коя"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 187 тыс. тонн макаронных изделий выпустили предприятия Московской области за семь месяцев 2025 года. Это почти на 6% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Подмосковные производители уверенно лидируют в Центральном федеральном округе, обеспечивая почти 52% от общего выпуска макаронных изделий. В общероссийском объеме регион производит 21% подобной продукции. <...> За семь месяцев 2025 года предприятия региона выпустили более 187 тыс. тонн этой продукции, что на 5,7% превысило показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ведущими производителями макаронных изделий в Московской области являются компании "Маревен фуд сэнтрал", "Байсад-кашира" и "Доширак коя".

Как подчеркнули в пресс-службе, предприятия Московской области вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, демонстрируя рост выпуска качественной продукции. Высокие стандарты производства позволяют региональным производителям сохранять лидирующие позиции на российском рынке. Объем выпущенных макаронных изделий за 2024 год составил 306 тыс. тонн.