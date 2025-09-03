С начала сентября потребительские цены в РФ снизились на 0,01%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 26 августа по 1 сентября 2025 года составила 0,08%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 19 по 25 августа 2025 года - инфляция равнялась 0,02%.

С начала сентября потребительские цены в РФ снизились на 0,01%, с начала года - выросли на 4,1%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на говядину, баранину и сахар-песок (+0,4%), сосиски, сардельки, куриные яйца и мясные консервы для детского питания (+0,3%), свинину, мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничную муку, макаронные изделия, гречневую крупу, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), вареные колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры, мороженую рыбу, ржаной и пшеничный хлеб, пастеризованное молоко, подсолнечное масло и пшено (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,2%, в том числе на морковь (-7,2%), картофель (-6,9%), белокочанную капусту (-5,7%), репчатый лук (-5,5%), столовую свеклу (-3,7%), яблоки (-3,4%), помидоры (-2,8%). Цены выросли на огурцы на 2,2%.

Цены снизились на сметану, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,2%), ультрапастеризованное молоко, сливочное масло, вермишель, печенье, черный чай и поваренную соль (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+2%), активированный уголь (+0,9%), лизобакт (+0,7%), валидол, нимесулид и ренгалин (+0,1%). Снизились цены на трекрезан и пенталгин (-0,5%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (-0,2%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на спички (+0,6%), хозяйственное мыло (+0,4%), туалетное мыло и гигиенические прокладки (+0,1%). Снизились цены на детские бумажные подгузники (-0,6%), пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных (-0,3%), зубные пасты (-0,2%), туалетную бумагу (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны и женские колготки (+0,3%), новые легковые отечественные автомобили, майки, мужские футболки, детские футболки и джинсы (+0,2%), сигареты с фильтром и шампуни (+0,1%). Снизились цены на электропылесосы (-0,7%), телевизоры (-0,5%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-0,2%), обрезные доски, кроссовки для детей и взрослых, мужские носки (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Услуги

Выросли цены на мужские стрижки (+0,3%), восстановление зуба пломбой (+0,2%), женские стрижки, ремонт телевизоров и мойку легкового автомобиля (+0,1%).

Выросла плата за проезд в городском автобусе на 0,2% и троллейбусе на 0,1%.

Снизилась средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты (-2,6%), санатории (-1,2%), проживания в гостиницах категорий одна - пять звезд, мотелях и хостелах (от -0,6% до -2,0%).