Картофель в России за неделю подешевел на 6,9%

В то же время огурцы подорожали на 2,2%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Картофель в России с 26 августа по 1 сентября 2025 года подешевел на 6,9%, морковь - на 7,2%, белокочанная капуста - на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей, в то же время огурцы подорожали на 2,2%, следует из данных Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-3,2%), в том числе на морковь (-7,2%), картофель (-6,9%), капусту белокочанную (-5,7%), лук репчатый (-5,5%), свеклу столовую (-3,7%), яблоки (-3,4%), помидоры (-2,8%). Цены изменились на огурцы +2,2%", - говорится в документе.

По данным ведомства, за прошедшую неделю выросли цены на говядину, баранину и сахар-песок - на 0,4%, сосиски, сардельки, яйца куриные и консервы мясные для детского питания - на 0,3%, свинину, мясо кур, колбасы полукопченые и варено-копченые, муку пшеничную, макаронные изделия, крупу гречневую, маргарин и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, колбасы вареные, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рыбу мороженую, хлеб ржаной и пшеничный, молоко пастеризованное, масло подсолнечное и пшено - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сметану, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,2%), молоко ультрапастеризованное, масло сливочное, вермишель, печенье, чай черный и соль поваренную (-0,1%).