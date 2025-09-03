Рост цен на бензин на АЗС с начала года более чем на треть опережает инфляцию

Он составил 6,7%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 1 сентября составил 6,7%, что больше чем на треть выше уровня инфляции за тот же период (4,1%), следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже шестую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

Дизель же дорожает на АЗС существенно ниже уровня инфляции (2,11% против 4,1%).

Росстат отметил, что с 26 августа по 1 сентября бензин подорожал на 0,3%, дизель - на 0,07%, при этом дефляция в РФ составила 0,08%. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.

В Минэнерго прокомментировали, что на прошедшей неделе отмечено замедление роста розничных цен на автомобильный бензин (имеется в виду, что на неделе c 19 по 25 августа бензин подорожал на 0,6%, а на неделе с 26 августа по 1 сентября - на 0,3%, то есть рост был меньше). "Такая динамика стала результатом изменения оптовых биржевых цен благодаря принимаемым правительством Российской Федерации мер по обеспечению внутреннего рынка топливом", - сообщили в Минэнерго.

Ранее Минэнерго России сообщало, что считает минимальными риски необоснованного роста цен на топливо. Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. В министерстве также отмечали, что намерены удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.