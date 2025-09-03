Годовая инфляция в РФ с 26 августа по 1 сентября снизилась до 8,28%

На продовольственные товары снижение цен ускорилось до 0,18%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 26 августа по 1 сентября 2025 года снизилась с 8,43% до 8,28% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"На неделе с 26 августа по 1 сентября 2025 года на потребительском рынке возобновилась дефляция - цены снизились на 0,08%. На продовольственные товары снижение цен ускорилось (до 0,18%). Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (3,2%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг снижение цен на 0,06%. Годовая инфляция на 1 сентября зафиксирована на уровне 8,28%", - отмечается в обзоре.