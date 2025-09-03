Курс юаня вырос до 11,29 рубля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 0,78% - до 2 867,55 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,46% - до 1 117,32 пункта. Курс юаня вырос на 2 копейки - до 11,29 рубля.

"Индекс Мосбиржи в середине недели в основном осторожно подрастал. Поддержку акциям могли придать слабость курса рубля и новостной фон. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин нашли консенсус по "Силе Сибири - 2", отметив растущие потребности в энергоресурсах в странах АТР", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста фондового рынка стали "Русгидро" (+2,48%), ТМК (+2,09%), ММК (+1,49%), "Сегежа Групп" (+1,29%), "Аэрофлот" (+1,28%). Между тем в минусе финишировали бумаги "Вуш холдинг" (-2,97%), "Ростелеком" (-2,02%), "Позитив" (-1,42%) и "Селигдар" (-1,19%)", - отметила аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым.

Прогноз на 4 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам доллара и юаня на 4 сентября - 80-82 рубля и 11,2-11,4 рубля соответственно. Индекс Мосбиржи ожидается на уровне 2 825 - 2 925 пунктов.

По оценкам Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11-11,5 рубля соответственно.