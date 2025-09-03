Также увеличится частота вылетов на существующих рейсах в КНР, отметил глава уральского отделения Российского союза туриндустрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. География перелетов из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Китай расширится вслед за введением безвизового режима для граждан РФ. Также увеличится частота вылетов на существующих рейсах в КНР, считает президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Мальцев.

"Допускаю увеличение частоты уже существующих рейсов в КНР либо даже не исключаю расширение географии полета из Екатеринбурга", - поделился он, пояснив, что хорошие перспективы по организации перелетов, помимо Саньи на острове Хайнань и Пекина, также есть в отношении Харбина, Гуанчжоу, Шанхая и ряда других городов.

Собеседник агентства отметил, что прогнозирует рост объема перелетов россиян в КНР до 30-40% уже с зимы 2025 года.

Увеличение турпотока приведет и к расширению линейки предложений туроператоров, добавил Мальцев. "Скорее всего, операторами будет в ближайшее время разработан и представлен целый комплекс туров, ориентированный как по видам туризма - оздоровительный, историко-познавательный и другие, [так и] до более узкой сегментации в рамках делового туризма в зависимости от интересов и профиля - [например], знакомство с автомобильной промышленностью КНР, куда бы входили посещения специализированных выставок и знакомство с производителями и дилерами, с брендами китайских автомобилей. Помимо прочего, есть интерес к культурному наследию Китая. Он всегда был, но увеличение [числа] туристов в общем количестве приведет, я думаю, к интересу по дополнительному профилю - это поездки с целью изучения арт-рынка Китая, это изучение историко-культурных объектов, [при этом] не только находящихся на территории Пекина и близлежащих муниципалитетов", - пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.