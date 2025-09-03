Также запланировано выполнить 805 видов работ по капитальному ремонту в 761 многоквартирном доме

УФА, 3 сентября. /ТАСС/. Финансирование благоустройства общественных территорий в Башкирии в 2025 году превысит 1 млрд рублей, средства привлечены по федеральным программам в максимальном объеме, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан совместно с администрациями городов и районов обеспечено участие республики во всех федеральных программах, привлечен максимально возможный объем средств. Так, за счет федеральных средств будут благоустроены 94 общественные территории на сумму порядка свыше 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ республики Ирины Головановой.

Также запланировано выполнить 805 видов работ по капитальному ремонту в 761 многоквартирном доме. В плане инвестиционных программ предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 4 млрд рублей, это строительство, реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения протяженностью порядка 32 км и сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью 41 км. "Общий объем финансирования федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году составляет почти 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 774,7 млн рублей", - добавили в пресс-службе.