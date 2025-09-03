Средства будут предоставлены обществу с ограниченной ответственностью "Северный ветер"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство России направит до 124,4 млн рублей из резервного фонда на субсидирование авиаперевозок по маршруту Москва - Пхеньян - Москва. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства будут предоставлены обществу с ограниченной ответственностью "Северный ветер" на возмещение части расходов при выполнении беспосадочных рейсов. В документе уточняется, что в период с июля по ноябрь 2025 года запланировано выполнение 10 рейсов в одном направлении.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств поручен Росавиации. Ведомство обязано представить в правительство доклад о расходовании ассигнований до 1 февраля 2026 года.