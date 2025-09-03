Программа форума включает более 100 деловых мероприятий

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мероприятия основной деловой программы X Восточного экономического форума (ВЭФ) начинаются в четверг. Участники юбилейного форума подведут итоги работы последних лет, обсудят актуальные вопросы региональной и международной повестки, наметят новые формы и механизмы взаимодействия и интеграции в условиях смещения глобальной деловой активности на пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Укреплению международных связей и реализации проектов сотрудничества в регионе помогает уникальный экономический, научно-технологический и инфраструктурный потенциал российских дальневосточных территорий, что нашло отражение в девизе ВЭФ-2025 "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".

В программу десятого ВЭФ включено более 100 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Предусмотрено семь основных тематических блоков. Так, социально-экономическое развитие макрорегиона и создание условий для устойчивого роста будет представлено в рамках трека "Дальний Восток - территория для жизни и развития". Участники обсудят вопросы подготовки кадров, внедрение новых технологий в образовании. Кроме того, будут проанализированы успешные кейсы использования программы "Дальневосточный гектар" для развития сельского хозяйства, предпринимательства и креативных проектов. В дискуссиях примут участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также руководители дальневосточных регионов, представители экспертного сообщества и общественных организаций.

Рост за счет партнерства

Вопросы привлечения инвестиций, развития технологий и интеграции Дальнего Востока в глобальную экономику будут подниматься на сессиях блока "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция". В частности, будут обсуждаться проекты глубокой переработки углеводородов и их роль в экономике макрорегиона, возможности креативных индустрий как драйвера экономики, технологические инновации в сельском хозяйстве, развитие малого и среднего предпринимательства. Среди спикеров трека министр экономического развития РФ Максим Решетников; министр энергетики РФ Сергей Цивилев; глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов; декан Чонгунского института финансовых исследований при Китайском университете Жэньминь Вэнь Ван, а также представители региональных и федеральных органов власти, предприниматели и эксперты.

Направление "Открытость и взаимовыгодное партнерство - основа стабильности" будет посвящено международному сотрудничеству, развитию трансграничных проектов и укреплению партнерских связей. В дискуссиях примет участие замглавы Минвостокразвития РФ Виталий Алтабаев; председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь; глава ПСБ Петр Фрадков; гендиректор общества "Знание" Максим Древаль и другие.

Технологии: от ИИ до Севморпути

В рамках блока "Технологии: от теории к экономическим эффектам" эксперты изучат возможности автоматизации в промышленности, судостроении и добыче полезных ископаемых, перспективы внедрения искусственного интеллекта в различные производственные и технологические процессы. В дискуссиях заявлены министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов; председатель китайско-российской B2B цифровой торговой платформы "Кифа" (Qifa) Сунь Тяньшу; директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов, а также представители бизнеса и экспертного сообщества.

Сессии, посвященные программе северного завоза, развитию Северного морского пути, контейнерной логистике, пройдут в разделе "Артерии роста: как логистика меняет экономику". Задавать тон дискуссии будут спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области транспорта Игорь Левитин; глава Росатома Алексей Лихачев, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, и другие представители транспортной отрасли.

Развитие городов и партнерство с бизнесом

Отдельное внимание будет уделено развитию городской среды. В рамках блока "Города - для жизни людей" эксперты рассмотрят успешные практики благоустройства и вовлечения жителей в развитие населенных пунктов, меры государственной поддержки для развития инфраструктуры и туризма, а также обновление городов. Кроме того, на ВЭФ-2025 продолжится обсуждение мастер-планов развития российских городов и агломераций.

Мероприятия блока "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка" будут затрагивать развитие государственно-частного партнерства в различных сферах. Участники обсудят законодательные инициативы, инвестиционные стимулы и перезагрузку существующих инструментов поддержки. В числе спикеров - гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко; замглавы Минвостокразвития РФ Эльвира Нургалиева; вице-президент China Railway Construction Corporation (CRCC) Ван Цзиньсун и другие.

Кроме того, в рамках ВЭФ-2025 состоятся бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

В рамках ВЭФ

6 сентября состоится Международный молодежный экономический форум "День будущего". Участники его сессий обсудят карьерные возможности, цифровую трансформацию IT-профессий, развитие игровой индустрии, молодежные инициативы России и Китая, специальным гостем станет глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

Также запланирована Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, на которой представители России, Китая, Вьетнама, Филиппин, Таиланда и Индии обсудят изменения в образовании, происходящие под влиянием глобализации, а также процессы адаптации системы традиционного высшего образования к динамике XXI века.

С участием президента

Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. Вместе с ним участниками дискуссии станут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Кроме того, Владимир Путин в рамках ВЭФ-2025 проведет совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу Дальневосточного федерального округа. Также во время посещения филиала Национального центра "Россия" президенту представят интерактивную презентацию результатов развития региона. После этого Путин по видеосвязи откроет новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры. Помимо этого, в графике главы государства предусматривается отдельная рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

На полях форума

Кроме деловой, в рамках ВЭФ предусмотрена обширная выставочная, культурная и спортивная программы. На выставке "Улица Дальнего Востока" будут представлены основные проекты регионов ДФО. В рамках фестиваля культуры "Владивостокские сезоны" запланирован концерт пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра, а также гала-концерт "Тихоокеанский бит" с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока. Спортивные игры ВЭФ объединят соревнования по 14 видам спорта. В их программе регата, Парад парусов, турниры по шахматам, теннису, настольному теннису, турнир по следж-хоккею "Герои нашего времени" с участием ветеранов СВО.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.