"Т Плюс" видит преимущества для энергокомпаний в авансировании строительства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Механизм авансирования в строительстве энергообъектов мог бы помочь "Т Плюс" завершить часть проектов. Такое мнение выразил глава компании Павел Сниккарс в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Безусловно [помог бы]. Сейчас идет серьезное обсуждение этого механизма, и компания видит плюсы в авансировании строительства новых объектов при высокой ключевой ставке. Это временный механизм. При стабилизации условий кредитования разработанные ранее инвестиционные механизмы ОРЭМ позволят генерирующим компаниям вернуть вложенные инвестиции", - сказал он.

Об авансовом строительстве

В июне газета "Коммерсантъ" писала, что правительство РФ поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования строительства новой генерации, возводимой в рамках генсхемы размещения объектов энергетики до 2042 года. В том числе - возведение мощностей за счет авансирования. Сейчас в рамках обязательных инвестиционных контрактов плата за строительство включается в платежи потребителей после ввода объекта генерации в эксплуатацию. Однако при введении нового механизма расходы могут быть включены в платежи оптовых потребителей до ввода новых мощностей.

По мнению главы наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александры Паниной, применение механизма авансирования в строительстве энергетических объектов может позволить сэкономить оптовым потребителям энергии до 20 трлн руб. до 2042 года. Это возможно в случае, если на возведение будет выделено 30% от капитальных затрат.

Как ранее сообщали ТАСС в Минэнерго РФ, министерство сейчас обсуждает механизм финансирования строительства новых энергомощностей, при котором расходы на генерацию будут включаться в платежи потребителей до ее ввода в эксплуатацию.

В "Совете производителей энергии" отмечали, что авансовые платежи были бы выгодны как производителям, так и потребителям электроэнергии. Так, генераторам этот механизм позволит ускорить получение денежных средств для начала реализации проектов. Потребители же выиграют за счет снижения совокупного платежа за весь период проекта, так как на объем аванса снизятся капитальные затраты в цене мощности.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

