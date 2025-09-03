"Т плюс" не исключает возможность расширения своей деятельности на Дальний Восток

Однако на данный момент у компании нет планов по увеличению количества своих филиалов, сообщил глава компании Павел Сниккарс

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Т плюс" считает возможным расширить географию присутствия компании и начать проекты на Дальнем Востоке, юге России и в регионах Сибири. Однако на данный момент у компании нет планов по увеличению количества своих филиалов. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава компании Павел Сниккарс.

"Если новый проект хорошо структурирован, и мы видим хорошие условия, то готовы рассмотреть эту возможность. Нам интересен Дальний Восток: это перспективное направление в части роста экономики и электропотребления. Особенно Хабаровский и Приморский края, Амурская область", - пояснил он.

Сниккарс отметил, что компания также считает возможным принять участие в конкурсах на строительства новой генерации при определенных условиях. Однако на при текущей ставке "Т плюс", по его словам, может только теоретически обсуждать возможность расширения. "Мы в целом рассматриваем возможность расширения регионов присутствия и создания новых активов как одно из стратегических направлений. В первую очередь интересны регионы с ростом спроса на электроэнергию - это не только Дальний Восток, но и юг страны, ряд регионов Сибири", - уточнил Сниккарс.

Глава компании пояснил, что "Т плюс" считает возможным строительство разных видов станций. "Т плюс" специализируется на комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. Поэтому мы готовы рассматривать как ТЭЦ, так и ГРЭС. Все зависит от экономических условий", - добавил он.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал·ч.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.