"Т плюс" рассчитывает в течение трех лет вернуться к инвестициям в 50 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Т плюс" ожидает, что в течение трех лет инвестиции компании вернутся на уровень 50 млрд рублей. В текущем году сумма инвестиций составляет 40,5 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума глава компании Павел Сниккарс.

"Вся инвестпрограмма по Группе "Т плюс" составляет 40,465 млрд рублей. В следующем году ставим цель сохранить объем инвестиций как минимум на уровне 2025 года. Сейчас ситуация на рынке капитала не позволяет нам осуществлять такие же масштабные вложения в модернизацию инфраструктуры, что были ранее, но на горизонте трех лет мы рассчитываем, что инвестиции могут вернуться на уровень 50 млрд рублей", - сказал он.

Сниккарс отметил, что не менее 80% этих средств будет направлено на поддержание технического состояния систем теплоснабжения.

При этом "Т плюс" не исключает, что к 2030 году инвестиции компании могут составить 100 млрд рублей. "Если говорить о горизонте 2030 года, тут инвестиции в объеме 100 млрд рублей не кажутся слишком фантастической величиной", - пояснил Сниккарс.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал ч.

О форуме

