У компании нет сложностей с поставками оборудования

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Т плюс" планирует приобрести у "Силовых машин" еще одну газовую турбину после закупки одной установки. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил глава компании Павел Сниккарс.

"У нас сейчас идет диалог по второй турбине на Саратовской ТЭЦ, мы готовимся к заключению контракта. В целом две турбины на горизонте двух-трех лет - это тот объем, который мы готовы рассмотреть", - сказал он.

По словам Сниккарса, у компании нет сложностей с поставками оборудования. "В существующем портфеле "Т плюс" нет проектов с необходимостью поставок турбин большой установленной мощности, поэтому у нас нет сложностей", - отметил глава компании.

В июне "Т плюс" и "Силовые машины" подписали соглашение об установке второй отечественной газовой турбины F-класса ГТЭ-65.1 на Саратовской ТЭЦ-2. Она должна заработать в 2033 году.

В конце марта 2025 года стало известно, что "Силовые машины" поставят на Пермскую ТЭЦ компании "Т плюс" первую турбину ГТЭ-65.1. Она заработает в 2028 году.

О компании

Основные направления деятельности "Т плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал ч.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.