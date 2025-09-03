В крае ведут благоустройство зон отдыха, создают условия для дорожного сервиса, пляжного отдыха, появляются новые объекты показа и экотропы, отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потребность Приморского края в увеличении количества номеров в отелях и гостиницах составляет 10 тыс. номеров. Сейчас в регионе действуют около 82 тыс. мест, сообщила ТАСС министр туризма Приморского края Наталья Набойченко на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"За последние пять лет в крае увеличилось на 6% число коллективных средств размещения, их количество составляет 1 090 единиц. Так же вырос и номерной фонд, общее число мест в крае составляет почти 82 тыс., что больше пятилетних показателей на 11,5%. Регион прирос не только отелями разной звездности, но и базами отдыха, глэмпингами, модульными средствами размещения, с 2022 года, когда эта программа вступила в стадию реализации, в крае было сдано в эксплуатацию 175 модулей. Регион по-прежнему заинтересован в увеличении номерного фонда - потребность составляет около 10 тыс. единиц", - обозначила министр.

Она добавила, что в регионе ведется благоустройство зон отдыха - в Дальнегорске и Горных Ключах, создаются комфортные условия для дорожного сервиса, пляжного отдыха, появляются новые объекты показа и экотропы. "Приморские туркомпании, а это 98 туроператоров, разрабатывают новые предложения отдыха, созданы 15 новых маршрутов. Большой популярность в крае пользуются фестивали и экскурсии, которые проводит Туристский информационный центр региона. Свою лепту в популярность отдыха в регионе вносят и событийные мероприятия в области майс-индустрии, отраслевые форумы, гастрономические, театральные и музыкальные фестивали, и здесь видим, как растет и число участников, и число посетителей", - сказала Набойченко, добавив, что за первые полгода по Владивостоку к памятным датам было проведено около 30 бесплатных экскурсий, и на маршруты вышли более 600 горожан и гостей города.

