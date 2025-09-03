Это позволит учитывать реальные условия при строительстве зданий и инфраструктуры

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые предлагают создать систему мониторинга состояния вечной мерзлоты для арктического поселка Тикси в Булунском районе Якутии. Об этом сообщил ТАСС в преддверии сессии ВЭФ "Бизнес в климатическом завтра: риски и адаптация" заведующий лабораторией инженерной геокриологии Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, кандидат технических наук Артем Набережный.

Тикси - центр Булунского улуса Республики Саха (Якутия), входит в перечень опорных населенных пунктов АЗРФ (Арктической зоны РФ). Самый северный порт России.

"Мы предлагаем создать геокриологическую мониторинговую сеть: как в самом поселке, так и за его пределами. Это позволит учитывать реальные условия при строительстве зданий и инфраструктуры. Проведенные нами исследования показали, что значительная часть зданий и инфраструктуры в Тикси построены на нестабильных основаниях, в том числе на трещиноватых породах с ледяным заполнением. В условиях потепления климата это повышает риски разрушений", - рассказал Набережный.

Специалисты обследовали почти все здания Тикси. В некоторых случаях обнаружены значительные деформации оснований, разрушение фундаментных конструкций и нарушение работы термостабилизаторов. Многие дома признаны аварийными.

Влияние климата

По словам эксперта, в 1960-1970-х годах для районов с нестабильными грунтами проектировались специальные фундаменты с проветриваемыми подпольями, чтобы сохранить основания в мерзлом состоянии. Однако в последние десятилетия в Тикси зафиксировано повышение температуры грунтов в отдельных точках до двух градусов.

Одним из факторов деградации мерзлоты является накопление снега у зданий с подветренной стороны: в зимнее время юго-западные ветры формируют снеговые мешки у северо-восточных стен. Это ухудшает теплообмен и ускоряет таяние грунта под фундаментами.

Ученый отметил, что деградацию мерзлоты усиливают хронические протечки инженерных коммуникаций. "Практически ни одно здание в Тикси не избежало аварий на сетях, что также усугубляет состояние фундаментов. Речь не только о строительных дефектах. Изменения климата вносят свою долю риска, но в первую очередь нужно ставить вопрос о работоспособности инженерных сетей. В случае, если они останутся в текущем состоянии, можно будет смело говорить, что около 90% жилых и административных зданий поселка перейдут в аварийное техническое состояние", - отметил он.

По оценке ученых, результаты исследований, а также предложения по созданию комплексной геокриологической мониторинговой сети необходимы как для разработки новых проектов, так и для адаптации уже существующей застройки. Без регулярного мониторинга невозможно оценить динамику деградации и риски для населения.

О форуме

