ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Первые светодиодные киноэкраны, созданные в рамках партнерства якутской компании "Экстра синема" и китайской компании AOTO, планируется выпустить в начале 2026 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Экстра синема" Петр Чиряев.

Соглашение между компаниями о сотрудничестве было подписано в августе. Проект по оснащению кинопроекторами компании "Экстра синема" домов культуры в селах Якутии впервые был запущен в 2022 году. Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование одного кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа.

"Мы договорились с AOTO о совместной разработке аналогичных экранов вне стандарта DCI (Digital Cinema Initiatives, стандарт кинопоказа - прим. ТАСС), что позволит снизить их стоимость без потери качества изображения. При этом наша система работы с контентом и его защита в чем-то даже превосходят стандарты DCI. Первый киноэкран планируем выпустить в начале следующего года. Мы постараемся сделать его стоимость конкурентной с ценой топовых DCI-проекторов для больших залов", - сказал Чиряев.

Он назвал LED-экраны самой передовой технологией кинопоказа на мировом рынке. "Поэтому стоимость подобных экранов высокая. Качество этих экранов действительно выдающееся - в 2024 году компания AOTO была признана лучшим производителем LED-экранов в мире. Технологии производства диодов кардинально изменились - изображение стало настолько четким, ярким и контрастным, что его трудно отличить от топовых студийных мониторов. В Китае уже начался переход от проекционного кино к светодиодному: запущена государственная программа модернизации кинотеатров, и AOTO уже переоснастила 80 залов. Такие экраны устанавливаются в лучших кинотеатрах мегаполисов", - подчеркнул предприниматель.

Как сообщал ранее Чиряев, планируется создать отдельную линейку экранов для премиальных кинозалов "Экстра синема".

Распространение технологии

Технология будет распространена в Индии, там планируется открыть 50 кинозалов по технологии "Экстра синема". В дальнейшем есть возможность масштабирования до более чем 200 кинозалов, позднее - до 10 тыс. "В Индии наш проект вызывает особый интерес. Это связано с тем, что в стране ежегодно производится более 2 тыс. фильмов - больше, чем в любой другой стране мира, при этом Индия остается государством с крайне низким количеством кинозалов на душу населения. Это результат технологической монополизации голливудского стандарта кинопоказа DCI. Например, в Индии насчитывается всего 9 тыс. кинозалов на 1,4 млрд человек, тогда как в Китае с сопоставимым населением - их 90 тыс.", - отметил Чиряев.

"Многие страны испытывают высокую потребность в расширении коллективного кинопоказа. <…> Нас приглашают в Африку, Бразилию, Саудовскую Аравию - сообщил он. - В целом, в странах БРИКС, ШОС и ЕврАзЭС наблюдается неравномерное распределение киносети DCI, что связано с высокой стоимостью оборудования, низкой плотностью населения и недостаточным уровнем доходов. Эти факторы создают значительный потенциал для экспансии нашей технологии".

Кроме того, компания ведет сотрудничество и работу по развитию и распространению технологии с Белоруссией и Киргизией.

