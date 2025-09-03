4 сентября, 02:52
Восточный экономический форум

Пул резидентов ТОР "Бурятия" увеличат до 30 компаний

Общий объем инвестиций составит более 66 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Количество резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" увеличится еще на 9 компаний - до 30. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) директор КРДВ Бурятия Дмитрий Хамеруев.

"За 2025 год планируется привлечение еще девяти резидентов, что позволит создать дополнительно более 5 тыс. рабочих мест и привлечь частные инвестиции в объеме около 15 млрд рублей. Таким образом в ближайшей перспективе общее количество резидентов ТОР "Бурятия" вырастет до 30 компаний, общий объем инвестиций составит более 66 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест превысит 7 тыс.", - сообщил Хамеруев.

Среди тех, кто стал резидентом в 2025 году, он выделил специализированного застройщика "ПИК Байкала", который занимается возведением жилого комплекса "Улаан Хото" в центре Улан-Удэ по мастер-плану столицы Бурятии. "За счет привлекательных налоговых условий, предоставляемых резидентам ТОР, застройщик может ускорить темпы возведения нового жилья. В том числе благодаря преференциям ТОР "Бурятия" застройщик "ПИК Байкала" решает важную задачу переселения жителей Улан-Удэ из ветхого жилья в новое", - отметил Хамеруев.

ТОР "Бурятия" создана в 2019 году. По итогам 2024 года статус резидента, заключив соглашения с КРДВ, получили семь компаний, которые инвестируют 40,5 млрд рублей и создают свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций резидентами ТОР "Бурятия" в экономику республики на конец 2024 года составил около 52 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза превысило данные на конец 2023 года.

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

