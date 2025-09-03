В Якутске появится складской комплекс Wildberries

Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между правительством Якутии и объединенной компанией Wildberries & Russ (РВБ) подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В Якутске будет построен складской комплекс компании, объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей, сообщил в Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

"На ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Якутии и компанией Wildberries & Russ (RWB). В Якутске появится современный складской комплекс. Объем привлеченных инвестиций - 1,8 млрд рублей. Будет создано 900 рабочих мест", - проинформировал он.

Николаев отметил, что проект ускорит доставку товаров, расширит присутствие маркетплейса в населенных пунктах региона, а у местных производителей появится площадка "Сделано в Якутии".

"Это шаг к новой экономике региона, где вместе развиваются логистика, электронная торговля и креативные индустрии", - подчеркнул глава республики.

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.