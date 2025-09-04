В группу со средним уровнем входят Республика Саха (Якутия), Сахалинская область и Приморский край

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Камчатский край и Магаданская область стали лидерами Дальневосточного федерального округа (ДФО) по уровню кредитоспособности заемщиков. Об этом в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин.

"Средний кредитный рейтинг по ДФО составляет 694 балла против 797 баллов в среднем по всей РФ. Среди регионов впереди Камчатский край - 711 баллов и Магаданская область, которая с 749 баллами стабильно входит в десятку наиболее кредитоспособных регионов России", - сказал Алексин.

Именно эти регионы демонстрируют наиболее высокую дисциплину заемщиков в ДФО и задают ориентир для соседних регионов. Согласно данным ОКБ, в группу со средним уровнем кредитоспособности входят Республика Саха (Якутия) (708 баллов), Сахалинская область (707 баллов) и Приморский край (707 баллов).

В нижней части рейтинга ДФО оказались Республика Бурятия (670 баллов) и Забайкальский край (662 балла).

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.