Агентство, в частности, представило на своем стенде литий, титан, а также ниобий

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по недропользованию на своем стенде на Восточном экономическом форуме представило образцы стратегических видов минерального сырья. Среди них редкоземельные металлы, важный для производства батарей литий и использующийся в авиастроении титан, передает корреспондент ТАСС.

"Мы на стенде представляем стратегические виды минерального сырья, которые являются импортозависимыми и критически важными для РФ. Представлены ведущие предприятия отрасли, которые выпускают высокотехнологичную продукцию", - рассказали в пресс-службе Роснедр.

Среди продемонстрированных минералов как образцы исходного рудного сырья, так и химические концентраты после глубокой переработки, например, импланты, сплавы и слитки. На стенде можно увидеть образцы лития, который необходим при производстве батарей, титан, использующийся в авиастроении, а также редкоземельнные металлы, добытые в России, в частности, ниобий, нужный при создании сверхпроводящих магнитов.