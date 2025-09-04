По словам министра туризма в регионе Натальи Набойченко, турпоток ежегодно увеличивается на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Количество иностранных гостей в Приморье за год составит около 475 тыс. человек, что на 9,5% больше показателя прошлого года. Об этом сообщила ТАСС министр туризма Приморского края Наталья Набойченко на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По итогам первого полугодия в Приморский край с разными целями, а это учеба, бизнес, личные приглашения и туризм, въехало около 160 тыс. иностранных граждан. По итогам текущего года мы ожидаем около 475 тыс. иностранных гостей, что, по предварительной оценке, будет больше на 9,5% показателей 2024 года. В силу сложившихся обстоятельств, основная часть иностранных гостей - это граждане КНР. И здесь 60% приезжает к нам по визам, а 40% посетили регион в рамках Межправсоглашения между нашими странами", - сообщила министр.

Она добавила, что Владивосток, по данным одного из агрегаторов, этим летом вошел в десятку российских городов, которые для путешествий выбирают иностранцы. "В перечне зарубежных визитеров не только гости из КНР, но из других стран. В этом году Приморье также посещали туристы из Казахстана и Южной Кореи, Новой Зеландии и США, Великобритании и Испании, были французы и тайваньцы, испанцы и итальянцы", - добавила Набойченко.

По ее словам, турпоток в Приморский край ежегодно увеличивается на 10% и к 2030 году достигнет 5 млн человек в год. "Налоговые поступления в региональный бюджет с учетом появляющейся инфраструктуры, динамики турпотока, проведения различных мероприятий и прочего запланированы на уровне 3,3 млрд рублей, что на 3% показателей 2024 года", - сообщила Набойченко, добавив, что вклад туризма в формирование ВРП составит 138 млрд рублей.

Она отметила, что в отрасли трудится около 44,3 тыс. специалистов разных профилей, в регионе реализуется 27 инвестиционных проекта на сумму порядка 130 млрд рублей с реализацией до 2030 года. Среди них горнолыжный курорт в Арсеньеве, рекреационно спортивный комплекс с аквапарком "Аквапарадайз", гольф-клуб, круглогодичный морской курорт. Все эти проекты призваны повысить привлекательность края, расширить сезонность и стать аргументом в деле привлечения туристов на отдых в регион.

