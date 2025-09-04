Александр Шохин сообщил, об устойчивой динамике на пути к этому

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что оптимальной ключевой ставкой для экономики на следующий год был бы уровень 10-12%.

"Пока идет устойчивая динамика, по крайней мере в интенциях, намерениях Центрального банка на снижение. Я считаю, что вообще для экономики 10-12% является если не оптимальной ставкой, то приемлемой ставкой на следующий год. Чтобы аккуратно идти к этой [ставке] 10-12%, на этом [ближайшем] заседании нужно на 16% выйти", - сказал Шохин журналистам в кулуарах ВЭФ.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

