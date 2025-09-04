Директор департамента Минфина Алексей Яковлев сообщил о постоянном перевыполнении нормативов продажи валюты по указанию правительства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Норматив обязательной продажи валютной выручки экспортерами при необходимости может быть пересмотрен. Об этом заявил директор департамента Минфина Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Коротко в завершение скажу, что были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортеров. Как мы видели, систематически было перевыполнение тех нормативов продажи валюты на валютном рынке, которые были обозначены правительством, но тем не менее гарантировало необходимую стабильность. На сегодняшний день параметры обговорены, но тем не менее, если потребуется, эти нормативы могут быть пересмотрены", - сказал Яковлев на сессии "Возможные решения для трансграничных платежей и международных расчетов в новой реальности".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

