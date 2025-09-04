Инвестиции в Парк Дружбы на острове Большой Уссурийский составят 15 млрд рублей

Проект будет реализован в рамках программы "Дальневосточная концессия"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство Парка Дружбы на острове Большой Уссурийский составит 15 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали заместитель главы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев и первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов.

"На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) подписано соглашение о сотрудничестве между Минвостокразвития России и Правительством Хабаровского края о создании Парка Дружбы на острове Большой Уссурийский. Он будет включен в мастер-план Хабаровской городской агломерации и построен с применением механизма дальневосточной концессии", - сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Проект будет реализован в рамках программы "Дальневосточная концессия" с выявительным общим объемом инвестиций до 15 млрд рублей. Планируется, что парк откроется для российских и иностранных туристов к концу 2028 года.

"Для Хабаровского края развитие приграничных территорий - это новые возможности для быстрого экономического роста. Особенно это касается сферы услуг, включая туризм и сопровождение внешнеторговых сделок, где проекты окупаются быстрее всего. Местные компании, работающие в этом секторе, получат серьезные конкурентные преимущества. Поэтому реализуемые сегодня на Большом Уссурийском инвестпроекты в первую очередь направлены на создание логистических комплексов, а также развитие туризма и строительство деловой инфраструктуры. Парк дружбы - один из флагманских рекреационных проектов для всей Хабаровской агломерации. Все его объекты будут включены в мастер-план развития города", - сказал замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев.

Парк Дружбы - это 30 га благоустроенной территории, прогулочные дорожки, зоны отдыха и развлечений. Все его объекты будут синхронизированы с долгосрочным планом комплексного развития территории Хабаровской агломерации.

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

