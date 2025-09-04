Цивилев: власти отследят стоимость электроэнергии на всей цепочке строительства

Глава Минэнерго отметил необходимость создания отраслевого фининститута с участием госбанков для финансирования проектов в электроэнергетике

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэнерго будет следить за стоимостью электроэнергии на всей цепочке строительства мощностей, планирует перейти к типовым проектам станций, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

"На всей цепочке формирования киловатт-часа, когда мы будем принимать решение в каждой цепочке, что нам надо делать, мы сразу будем смотреть в нашей финансовой модели, как это влияет на стоимость киловатт-часа. Если это влияет положительно, мы это решение принимаем, если влияет отрицательно, не принимаем. Получается сквозная система управления стоимостью, и мы будем этим заниматься постоянно в ручном режиме", - сказал Цивилев на сессии ВЭФ "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".

Он отметил необходимость создания отраслевого фининститута с участием госбанков для финансирования проектов в электроэнергетике.

"Без создания отраслевого финансового института нам не справиться. Должен быть уполномоченный государственный банк с госучастием",- сказал министр. По его словам, институт должен обеспечивать следующие функции: льготное кредитование через субсидирование процентной ставки, проектно-банковское кредитование, инфраструктурные облигации, целевое финансирование, использование казначейских инфраструктурных кредитов.

По словам Цивилева, при строительстве новых энергообъектов необходимо применять типовые проектные решения. "Каждый индивидуальный проект заканчивается тем, что надо очень много времени на проектирование, он становится очень дорогой, и непонятно для будущих поколений, почему такие завышенные расходы. Мы перейдем полностью к типовым проектным решениям", - сказал он, уточнив, что речь идет об их модульном варианте.

