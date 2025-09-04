Показатель составит около 980 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Металлургический завод "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре увеличит выпуск проката черных металлов на 19% по итогам 2025 года, объем экспорта вырастет в 1,5 раза. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Дмитрий Астафьев на Восточном экономическом форуме.

"Всего по итогам 2025 года объем выпуска стали ожидается на уровне около 980 тыс. тонн, что на 19% выше уровня 2024 года", - сказал Астафьев.

Вклад предприятия в черную металлургию Дальнего Востока составляет около 98%, отметил министр. Основным потребителем на внутреннем рынке выступает строительная отрасль. Кроме того, предприятие является крупнейшим экспортером гражданской промышленной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "В 2025 году предприятием прогнозируется положительная динамика экспортных поставок с увеличением объемов экспорта стальной заготовки более чем в 1,5 раза к уровню 2024 года", - сказал Астафьев.

Предприятие продолжает реализацию мероприятий по развитию производства, добавил он. При поддержке Фонда развития промышленности Хабаровского края заводом обновлен станочный парк сортопрокатного цеха, что позволило повысить качество оснастки и увеличить объем производства на тысячу тонн в месяц. Последние три года завод совершенствует производство с помощью бережливых технологий по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". "Благодаря автоматизации и упрощению процессов в 2025 году установлен новый рекорд - объемы отгрузки продукции выросли на 28%", - сказал Астафьев.

