ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Комплекс семейного отдыха "Солнечный" построят на побережье Уссурийского залива в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Приморского края и Минвостокразвития России по созданию комплекса семейного отдыха "Солнечный" во Владивостоке. Стороны договорились, что инвестпроект будет реализован по программе "Дальневосточная концессия", - говорится в сообщении.

Новый комплекс семейного отдыха будет создан на территории неработающей спортивной базы на побережье Уссурийского залива, в 4,5 км от бухты Лазурная (Шамора). Объект уже включен в мастер-план Владивостокской городской агломерации.

"Модернизация неиспользуемых инфраструктурных объектов - одно из эффективных решений для развития рекреационного потенциала регионов. Комплекс "Солнечный" - яркий пример такого подхода. Вместо дорогостоящего освоения земель "с нуля", мы используем готовую инфраструктуру, уже вписанную в ландшафт и имеющую историю. Приморский край уже получил заслуженное внимание туристов со всей России и из-за рубежа как прекрасный морской курорт. Новый гостиничный комплекс даст новый импульс для развития в регионе индустрии гостеприимства", - рассказал заместитель главы Минвостокразвития Виталий Алтабаев.

По его словам, для комфортного пребывания гостей будет возведена большая современная гостиница и апарт-отели с возможностью размещения около 600 человек в сутки. На территории комплекса также планируется построить спортивные объекты для активного отдыха: бассейны, спортивный зал и спортплощадки, открытый амфитеатр. Будет проведено благоустройство и озеленение территории, подведены новые инженерные сети. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором, а также структурирование проекта и проработка этапов строительства и реконструкции.

База "Солнечная" была построена в 1988 году для обеспечения тренировочного процесса во время подготовки к Олимпийским играм в Сеуле. До 2014 года функционировала как детский спортивный лагерь. На сегодняшний день объект законсервирован. Часть существующих корпусов находится в аварийном состоянии и требует значительных финансовых затрат на реконструкцию и капремонт или сноса.

