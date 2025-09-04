Инициатива предполагает аннулирование таких кредитов в случае, если специалист отработал в своей области не менее пяти лет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил списывать образовательные кредиты тем специалистам, которые отработали по профессии в стратегически важных для России отраслях, особенно в сельской местности и северных регионах. Об этом говорится в докладе парламентария о проблеме кредитного рабства россиян, который есть в распоряжении ТАСС.

"Надо проработать вопрос об аннулировании образовательных кредитов тем, кто пять лет отработал по профессии в стратегически важных сферах, особенно в сельской местности и на Севере. Медицина и образование задыхаются без кадров, давайте подойдем к проблеме и с этой стороны", - сказал Слуцкий.

По его словам, миллионы россиян живут "от зарплаты до зарплаты", а совокупная задолженность по кредитам достигла 37 трлн рублей. В некоторых регионах долговая нагрузка на одного человека составляет от 20 до 30 средних зарплат, подчеркнул депутат.

"Это не жизнь, это - настоящая кабала. Человек пашет изо всех сил на работе, а то и на двух-трех, а как только получает зарплату, тут же отдает ростовщикам. Таким образом, наши люди трудятся не ради будущего семьи, не ради детей, а ради того, чтобы расплатиться с долгами на радость разжиревшим кредиторам. Государство обязано поддержать тех, кто строит будущее страны, человека", - отметил парламентарий.

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что такая мера позволит частично решить проблему дефицита квалифицированных кадров в регионах, а также даст выпускникам вузов возможность получить необходимый практический опыт.