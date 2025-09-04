В Хабаровском крае не исключили возможность сотрудничества с ExxonMobil

Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что взаимодействие с компанией может быть возобновлено в случае ее возвращения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края не исключают сотрудничества с компанией ExxonMobil, если они вернутся в Россию. Об этом сообщил на полях ВЭФ губернатор региона Дмитрий Демешин.

"Мы благодарим ПАО "Роснефть" и лично Игоря Ивановича Сечина за решение по поставкам газа в объеме 3 млрд кубометров, но до 2028 года. До настоящего времени у нас открыт вопрос поставок газа после этого времени. Более того, мы понимаем, что у нас придут те договоренности, которые, возможно, у нас возникнут еще и с ExxonMobil, если они теоретически могут возвращаться", - сказал он.