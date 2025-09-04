Самый выгодный из них для инвесторов это КОРФ - Курильские острова, сообщил статс-секретарь - заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Более трех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства пользуются преференциальными режимами, созданными для бизнеса на Дальнем Востоке. Об этом на сессии "МСП на Дальнем Востоке: малый бизнес - большой потенциал" Восточного экономического форума сообщил статс-секретарь - заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

"На Дальнем Востоке у нас несколько преференциальных режимов, самый выгодный из них для инвесторов это КОРФ - Курильские острова. Если смотреть по пользованию этими режимами, у нас сегодня общее число 3 048 предприятий, наибольшая популярность режимов у строительной сферы, сферы услуг, сферы логистики и транспорта", - сказал он.

По его словам, количество субъектов МСП на Дальнем Востоке напрямую зависит от количества проживающих людей в ДФО. "Плодить большое количество МСП мы не можем, плюс небольшой бизнес немного "подъели" маркетплейсы", - сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября.

