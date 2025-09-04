Необходимым условием для запуска является не только готовность технологических решений, но и наличие соответствующей нормативной базы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Центр биометрических технологий (ЦБТ), являющийся оператором Единой биометрической системы (ЕБС), прорабатывает создание сервиса по дистанционной продаже энергетиков и российского вина. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Соответствующий пилотный проект находится в проработке. ЦБТ совместно с партнерами готовит к запуску сервис подтверждения возраста при покупке тонизирующих напитков, в том числе - в онлайне. Для дистанционной продажи других категорий товаров, например, российского вина, может использоваться аналогичное технологическое решение. Однако необходимым условием для запуска доставки вина является не только готовность технологических решений, но и наличие соответствующей нормативной базы", - рассказал он.

Поволоцкий также рассказал, что проводятся работы над подтверждением возраста по биометрии в офлайне. По его словам, в вендингах такой сервис будет применяться при покупке энергетиков, на кассах самообслуживания - при покупке любых товаров с возрастными ограничениями. "На сегодняшний день биометрия - единственный надежный инструмент подтверждения возраста в онлайне. Достоверность проверки возраста достигается за счет интеграции двух государственных систем - ЕБС и ЕСИА. Таким образом исключается возможность продажи товаров с возрастными ограничениями несовершеннолетним", - заключил он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.