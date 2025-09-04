На Камчатке ограничили торговую надбавку на овощи тепличного комплекса региона

Это сделано с целью обеспечения доступности овощей защищенного грунта для населения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Торговая надбавка на продукцию тепличного комплекса "Камчатский" ограничена властями региона для сдерживания цен. С момента запуска сельхозпредприятия зимой 2025 года произведено 1 800 тонн овощей, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш в преддверии сессии "Агропром Дальнего Востока: взгляд в будущее" Восточного экономического форума.

"Экономический эффект от запуска мы уже видим. Для обеспечения доступности овощей защищенного грунта для населения заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Камчатского края и участниками камчатского продовольственного рынка, в соответствии с которым тепличный комплекс "Камчатский" обязуется принимать усилия по недопущению необоснованного роста отпускных цен на продукцию, представители розничной торговли обязались ограничить торговую надбавку на продукцию на уровне не более 20% к закупочной цене. Отпускная цена на огурец среднеплодный в мае 2025 года составила 233-256 руб./кг, томат среднеплодный 229-261 руб./кг. В мае и июне так же было зафиксировано снижение стоимости огурцов и томатов на 10-20% в торговых точках края", - рассказал он.

По его словам, c момента запуска предприятия произведено 1 800 тонн овощей. Тепличный комплекс "Камчатский" и его продукция получили золотой Знак качества на специализированной Всероссийской выставке. "В настоящее время увеличение мощностей не планируется, однако в случае необходимости руководством тепличного комплекса будет рассмотрен вопрос об увеличении объемов производства", - добавил Черныш.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.