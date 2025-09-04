Такая модель должна хорошо понимать "не только язык страны, но и ее диалекты, ее культуру", считает первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Суверенитет государства не может быть достигнут без собственной модели искусственного интеллекта (AI-модели), заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, выступая на сессии "Бизнес-диалог Россия - АСЕАН" в рамках Восточного экономического форума.

"Суверенитет страны не может быть достигнут без собственной суверенной большой языковой модели, модели искусственного интеллекта, которая хорошо понимает не только язык страны, но и ее диалекты, ее культуру, является действительно национальной большой языковой моделью. Ни одна из глобальных языковых моделей не отвечает этим требованиям", - заявил он.

Ведяхин привел в пример ChatGPT, отметив, что это хорошая AI-модель, но в ней прописаны другие ценности, "отличные от традиционных". "Такие модели основаны на решениях, которые далеки от национальных традиций, от государственных стандартов и т. д. По сути, если та или иная страна заявляет, что она суверенна, она должна иметь суверенное решение по искусственному интеллекту" - подчеркнул он.