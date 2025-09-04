Минздрав: ИИ может помочь с проблемой дефицита кадров в здравоохранении

В медицине искусственный интеллект прежде всего необходим как полезный инструмент в решении задач, а не основополагающий фактор, подчеркнул первый замглавы ведомства Виктор Фисенко

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) необходим для решения экономических вопросов и дефицита кадров в системе здравоохранения РФ. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Цифровые решения, в том числе искусственный интеллект внедряется в медицину не для развлечения. Это вопрос экономической целесообразности, вопрос решения дефицита кадров [в системе здравоохранения РФ]. Поэтому в том числе это вопрос вынужденной меры. Для государства и системы здравоохранения ИИ действительно серьезное подспорье", - сказал он в ходе сессии "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума.

Замминистра добавил, что искусственный интеллект больше необходим как полезный инструмент в решении задач, а не основополагающий фактор в медицине. "Но еще раз говорю, что все-таки доминировать должен интеллект натуральный", - заключил он.