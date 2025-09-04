Поставщиком воздушных судов выступит Уральский завод гражданской авиации

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов "Байкал", сообщили в компании. Соответствующие документы подписаны на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как уточнили в ГТЛК, поставщиком воздушных судов выступит Уральский завод гражданской авиации. Все самолеты будут переданы в лизинг на льготных условиях авиакомпаниям, входящим в состав альянса независимых эксплуатантов "Аэрохимфлота" в 2027-2031 годах. Для финансирования сделки планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния.

"Повышение транспортной доступности дальневосточного региона является приоритетом ГТЛК. Мы давно сотрудничаем с регионом, достигнуты весомые результаты - расширяется маршрутная сеть, повышается безопасность и качество авиауслуг. Нам как институту развития важно видеть, что и государство, и бизнес вместе работают над усилением технологического суверенитета нашей страны, спрос на продукцию отечественного авиастроения растет с каждым годом. Серийный заказ обеспечит долгосрочную загрузку авиастроителей, будет способствовать развитию высокотехнологичных компетенций. Решаются серьезные задачи, которые сейчас в приоритете для российской промышленности, для регионального транспортного развития", - отметил гендиректор ГТЛК Михаил Парнев.

Самолеты "Байкал", в частности, планируется использовать для выполнения лесоавиационных, авиационно-химических и транспортно-связных работ, аэрофотосъемки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

