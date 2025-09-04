Зампред правления компании Александр Ведяхин отметил, что отрезавшие себя от платежных каналов с РФ страны "испытывают другое развитие"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Страны, которые напрямую общаются с Россией через платежные каналы, развиваются экономически существенно быстрее, чем те, кто отрезал себя от этих возможностей, заявил первый зампред правления "Сбера" Александр Ведяхин, выступая на сессии "Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН" в рамках Восточного экономического форума.

"Отреагирую на слова министра Мьянмы о системе платежей в национальных валютах. Мы как "Сбер" поддерживаем это устремление Мьянмы. Готовы отдельно обсуждать это направление и считаем это очень правильным для экономик обеих стран. Мы видим, что там, где есть хорошие платежные каналы с другими странами именно в нацвалютах, там очень хорошо развивается двусторонний бизнес. На этом фоне экономики стран, которые напрямую общаются с Россией через платежные каналы, они испытывают другое развитие, чем те, кто сами себя отрезал от этих возможностей", - сказал он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.