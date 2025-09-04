Об этом в интервью "России-24" на ВЭФ сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и Китай подписали соглашение о дополнительных поставках 2,5 млн т нефти в год через Казахстан, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в интервью "России-24" на ВЭФ.

"Также было подписано соглашение "Роснефтью" с китайскими партнерами о дополнительной поставке 2,5 млн т нефти через Казахстан", - сказал он.

Ранее правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в межправсоглашение с Китаем, которое предполагает возможность увеличения поставок российской нефти в КНР на 2,5 млн тонн.

