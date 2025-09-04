В ЕАО в модернизацию Кимкано-Сутарского комбината инвестируют 10 млрд рублей

Производство руды увеличится с 3 до 4,6 млн тонн в год, сообщила врио губернатора региона Мария Костюк

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Еврейская автономная область (ЕАО) на полях Восточного экономического форума заключила соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (ГОК). Инвестиции составят 10 млрд рублей, сообщила в Telegram-канале врио губернатора ЕАО Мария Костюк.

"На Восточном экономическом форуме заключили соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Сумма инвестиций - 10 млрд рублей", - проинформировала она.

Костюк уточнила, что производство руды увеличится с 3 до 4,6 млн тонн в год, предприятие создаст свой парк оборудования, появится более 500 новых рабочих мест для жителей региона. Кроме того, планируется начать освоение Гаринского железорудного месторождения в Амурской области с переработкой руды на базе ГОК в ЕАО.

"Это позволит наполнить бюджет региона новыми налоговыми поступлениями, которые мы сможем направить на решение проблем жителей", - отметила Костюк.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

