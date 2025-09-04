Центр "Авангард" запустил новую программу по подготовке операторов БПЛА

Руководитель организации Дарья Борисова подчеркнула, что соответствующие курсы не являются военной подготовкой

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" начал обучать направляющихся в зону боев граждан сборке, программированию, пилотированию и противодействию БПЛА. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель организации Дарья Борисова.

"Эта программа была разработана по запросу правительства Москвы для подготовки граждан, отправляющихся в зону СВО. В нее входят самые разные направления: сборка, программирование, пилотирование, противодействие БПЛА. Дополнительно вводится курс, где объясняется, как действовать при появлении беспилотника и как определить его тип", - сказала Борисова.

Она подчеркнула, что соответствующие курсы не являются военной подготовкой. "Наша задача - дать человеку, уходящему в зону боевых действий, базовые знания, которые он сможет развивать уже дальше", - отметила руководитель.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны РФ в 2020 году. Центр реализует программы военно-патриотического воспитания, включая начальную военную подготовку и специализированные курсы, направленные на развитие у молодежи патриотических ценностей и практических навыков.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.