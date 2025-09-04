Минстрой: реализация мастер-планов потребует 832 млрд рублей

Предусмотрено свыше 200 мероприятий, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 200 мероприятий и 832 млрд рублей предусматривает реализация мастер-планов на территории РФ. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Порядка 201 мероприятие и 832 млрд рублей включено в рамках реализации мастер-планов. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и казначейские кредиты и все то, что идет в первую очередь на модернизацию коммунальной инфраструктуры", - сказал замминистра на сессии "Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что мастер-план должен упрощать градостроительные процедуры при их реализации, в том числе при реализации проектов комплексного развития территории. Ключевая задача - максимально сократить сроки от утверждения мастер-плана до начала реализации проекта.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.