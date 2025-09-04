В том числе судами с высоким ледовым классом, сообщил зампред правления компании Евгений Амбросов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" работает над альтернативными путями обеспечения проекта "Арктик СПГ - 2" флотом, в том числе судами с высоким ледовым классом. Об этом заявил зампред правления компании Евгений Амбросов в ходе сессии ВЭФ-2025 "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока".

"К сожалению, санкционные ограничения в отношение данного проекта не позволили нам получить суда с ледовым классом, построенные на Корейской верфи. Тем не менее, мы работаем над альтернативными сценариями обеспечения проекта флотом, в том числе судами с высоким ледовым классом", - сказал он.