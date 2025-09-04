Титов: доход промышленных МСП Дальнего Востока вырос в полтора раза за два года

Общая численность таких предприятий в регионе превысила 24 тыс., сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Доход промышленных малых и средних предприятий (МСП) в Дальневосточном регионе России вырос в полтора раза за два года, превысив средний уровень по стране. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Доля МСП в валовом региональном продукте Дальневосточного федерального округа пока что ниже среднероссийской - около 19% при почти 22% в среднем по стране, - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). - Однако примечателен тот факт, что суммарный доход промышленных (именно промышленных) малых и средних предприятий на Дальнем Востоке, по данным Корпорации МСП, за последние два года увеличился в 1,5 раза. И вот как раз по этому показателю ДФО опережает средний по России уровень (1,3 раза)".

По его словам, общая численность промышленных МСП в регионе превысила 24 тыс. Три четверти из них - это обрабатывающие производства, остальные относятся к сфере добычи, при этом основная часть новых малых и средних предприятий - пищевая, рыбоперерабатывающая промышленность. "Такой рост - результат взвешенной государственной политики. Для МСП созданы стимулирующие условия в льготных зонах (территории опережающего развития и так далее). 44% малых промышленных МСП на Дальнем Востоке за последнее время воспользовались мерами поддержки Национальной гарантийной системы, облегчающей доступ к заемному финансированию. Это высокий уровень", - подчеркнул Титов.

Как отметил спецпредставитель президента РФ, "в ООН сейчас усиленно подчеркивают, что малый и средний бизнес - это источник мобилизации внутренних ресурсов стран для развития, базис будущей устойчивости". Он призвал активно вовлекать дальневосточный малый и средний бизнес в участие в рейтингах ответственного поведения, в частности, в "Стандарте общественного капитала бизнеса", в котором для МСП выделен упрощенный перечень показателей. "Участникам рейтинга с хорошим баллом будут предоставляться специальные меры поддержки. Сейчас тестируется практическая часть и мы призываем МСП ДФО принять участие в пилотных проектах оценки", - заключил Титов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

