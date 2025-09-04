Четверть опрошенных россиян покупают бытовую технику только при поломке старой

Большая часть респондентов приобретают такие товары раз в год и чаще, говорится в совместном исследовании сервисов "Авито товары" и "Авито реклама"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Четверть опрошенных россиян приобретают новую бытовую технику исключительно при поломке старой, говорится в совместном исследовании сервисов "Авито товары" и "Авито реклама", с которым ознакомился ТАСС.

"В основном россияне покупают бытовую технику раз в год и чаще (32%). 25% - раз в два-четыре года, а 14% - реже. При этом четверть (25%) покупают технику только тогда, когда старый прибор ломается. Чаще всего так поступают респонденты старше 55 лет", - отмечается в документе.

По данным аналитиков, в среднем у россиян уходит на бытовую технику около 30 тыс. рублей в год. Но в основном опрошенные укладываются в 15 тыс. рублей (37%). Еще 19% тратят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 15% - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и еще 15% - больше этих сумм. Примечательно, что 14% опрошенных за последний год не потратили на бытовую технику ни рубля.

Большинство покупатели предпочитают южнокорейскую технику - 48%. Также 38% выбирают китайские бренды, 37% - немецкие, а 33% - отечественные, отмечается в исследовании.

По данным опроса, почти у каждого второго россиянина (46%) дома есть техника, полученная от родителей или бабушек и дедушек. Чаще такое "наследство" хранят мужчины (50% против 42% женщин). При этом треть (31%) активно используют эти приборы в быту. Чаще всего по наследству переходят холодильники (40%), телевизоры (31%), утюги и отпариватели (28%), пылесосы (27%) и стиральные машины (26%). Кроме того, нередко встречаются микроволновки, швейные машинки, кухонные комбайны, кофемашины и соковыжималки.

Опрос проводился сервисами "Авито товары" и "Авито реклама" среди 10 тыс. россиян.