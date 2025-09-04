С помощью нового сервиса пользователи также смогут ставить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов и автокредитов наличными

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВТБ запустил сервис, позволяющий клиентам банка установить самозапрет на удаленное досрочное снятие денег со вклада, а также дистанционное оформление потребительских кредитов и автокредитов наличными. Об этом говорится в пресс-релизе банка, выпущенного в рамках работы Восточного экономического форума.

"ВТБ онлайн" расширяет сервис самоограничений для защиты клиентов от мошенников. Теперь в несколько кликов можно установить запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада. Это поможет клиентам ВТБ защитить свои деньги, даже если доступ в приложение получат злоумышленники", - отмечается в пресс-релизе.

В банке подчеркнули, что клиент даже находясь под влиянием мошенников не сможет быстро совершить операцию, на которую поставил самоограничение. Снять запрет можно только лично в отделении банка.

"Мы видим запрос клиентов на тщательный контроль за своими средствами. Самоограничения и лимиты "захлопывают дверь" перед носом мошенников, рассчитывающих на легкую добычу, даже с кодами доступа в онлайн-банк. ВТБ предоставляет для этого более широкий сервис, чем самозапреты на Госуслугах, в частности, защищая сбережения клиентов. Мы будем внедрять и другой функционал, аналогов которому нет на рынке, чтобы победителями из борьбы с мошенниками вышли наши клиенты", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, его слова привела пресс-служба банка.